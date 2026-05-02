08:00 02.05.2026

Медовый месяц с Тутберидзе. Что сделает Трусову непобедимой

Фигуристка Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе
Анастасия Панина
Александра Игнатова (Трусова) готова пойти за олимпийским золотом и переиграть стратегию действующей чемпионки Алисы Лю. Как любовь Этери Тутберидзе поможет решить Сашины проблемы - в материале РИА Новости.

"Биг проблема"

По мере продвижения шоу Тутберидзе по стране, Трусова все крепче вбивает в болельщиков осознание - она реально готовится вернуться к соревнованиям в следующем сезоне. В каждом городе от Москвы до Новосибирска Русская ракета идет на сложные элементы, пробуя исполнить их не только в прыжковой битве в финале шоу, но и в прокатах.
В данный момент ставка делается на два ультра-си, четверной лутц и тройной аксель. Стратегически это выглядит разумно. Аксель, конечно, подвел ее на Олимпиаде в Пекине, но де-факто это мощное усиление в короткой программе. Им по-прежнему владеют единицы, а у Саши он получается все увереннее. Лутц - самый любимый и надежный квад в ее исполнении, беспроигрышный вариант для произвольной программы, особенно если делать его дважды, сольно и в каскаде. Он с высокой вероятностью получается у нее хоть в два часа ночи, хоть в темноте шоу, хоть на забитых мышцах.
Пока по сумме впечатлений выводы такие: форма у Саши хорошая, лутц почти приручен, аксель с нюансами на выезде успешен в более чем половине публичных попыток. Но это все-таки шоу. То есть даже не 30% от той нагрузки, что испытывает спортсмен на реальных соревнованиях и на тренировках с прокатами цельных программ без пропуска элементов.
Набрать такую прочную форму, чтобы ее хватало в режиме полноценного сезона - "биг проблема", как любит говорить заслуженный тренер России Алексей Мишин. Что же делать?
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Тарасова рассказала, чем Трусова может всех удивить
Вчера, 12:59

Денежная жертва

Этот сезон Саша все-таки тренируется ограниченно - в перерывах между выступлениями в ледовых шоу, съемках в "Ледниковом" и декретом. Ее сын родился в августе 2025 года. Но уже начиная с лета подход нужно будет менять, чтобы успеть поставить новые программы и накатать их к контрольным прокатам в сентябре. Саше придется от многого отказаться, чтобы выстроить систему тренировок, возможно, даже потерять часть дохода. Это довольно болезненное и непростое решение. Но несмотря на все жертвы, воспроизвести ту самую модель подготовки, какая была в периоды праймовой формы, не получится - сейчас у нее другой возраст, запас здоровья и внешние условия.
Прежде тренировки Трусовой строились на многократных повторениях. Она могла прыгать до 80 четверных за одну ледовую сессию! Полностью посвящала жизнь спорту - в частности, хорошо высыпалась, это критически важный фактор для качественного восстановления. Сейчас такая роскошь ей, как маме 9-месячного ребенка, недоступна. И будет доступна еще нескоро. Тут в любом случае очень пригодится помощь бабушки или няни - муж Саши Макар Игнатов тоже действующий фигурист с соответствующей нагрузкой.
У нас перед глазами есть свежий пример фигуристки, которая тренируется по остаточному принципу и внутренним ощущениям, а не по строгому плану и намеченным опорным точкам для высоких результатов. Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лю уверяет, что после возвращения в спорт в 2024 году она сама решает, сколько тренировок у нее будет в неделю, и ориентируется на собственные ощущения.
"Я довольно самодисциплинированная. На самом деле мне нравится тренироваться. Это моя любимая часть жизни спортсмена. Сейчас я даже романтизирую этот процесс. Никто не должен говорить мне, когда остановиться. Я хорошо себя знаю и чувствую свой предел, и это понимание пришло через множество проб и ошибок", - говорила Лю в интервью Nike.
Допустим, такой подход можно считать рабочим. Но эффективен он исключительно для медийной представительницы сильной федерации, которая не собирается усложняться - для побед на Олимпиаде лично ей хватает тройных прыжков и каскадов 3-3. Трусовой же когда-то не хватило даже пяти четверных, и это очень горькая ирония судьбы.
Семья с Тутберидзе

Лю в декабре 2025 года выложила исполненный на тренировке триксель, как бы сняв часть претензий хейтеров к ее доисторическому контенту, и намекнув, что при желании она сможет вставить его в программу. Но реальных усилий не предприняла. Наверное, потому что это означало бы отказ от подхода "я здесь, чтобы кайфовать, а не чтобы напрягаться". Или же ей просто это неинтересно - вполне имеет право.
Трусову такой вариант точно не устроит. Она в шутку готова учить хоть пятерной прыжок, чтобы стать в этом первой в мире, потому что четверной аксель уже сделал Илья Малинин. И до сих пор не сомневается в том, что единственный путь к победе - максимальный риск.
"На Олимпиаде было такое: перед пятым четверным прыжком я подумала - четыре сделала чисто, может, этого достаточно? Вдруг ошибусь, и это не даст мне победить. Оказалось, что и пяти недостаточно. Так что думаю, я все сделала правильно", - поделилась Саша во влоге на своем Youtube-канале.
Трусова не будет отказываться от усложнения, иначе ее возвращение в спорт лишено всякого смысла. Она живет, конечно, в первую очередь для счастья своей семьи, но еще и чтобы каждый раз пробивать потолок головой. Возвращаясь в спорт, прямо сказала, что хочет исполнить мечту. Под ней подразумевалось олимпийское золото - это значит, что Саше предстоит отработать полноценный четырехлетний цикл и при этом надеяться на скорейший допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
На этом непростом пути Трусовой может помочь поддержка семьи, характер и отличная техническая база - с ранних лет разученные четверные прыжки. Той же Лю ее четверной лутц и тройной аксель юниорских времен помогают без особого напряга в 20 лет прыгать тройные. Этот базовый минимум у Саши точно будет, а вот для роскошного максимума придется потрудиться.
Еще один плюс - у Трусовой как будто снова медовый месяц в отношениях с Тутберидзе. Если посмотреть на фотографии и видео с шоу и закулисья, можно увидеть обнимашки, улыбки и вообще полное ощущение семьи. Если все действительно так, значит, обе чувствуют сильную заинтересованность друг в друге и единство целей. Вряд ли что-то другое могло бы так их объединить после непростого пережитого прошлого. И от этой искры может разгореться настоящий пожар, которого нам так не хватало.
Российские фигуристы приняли участие в соревнованиях по керлингу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Трусовой вообще реально обыграть Валиеву? Все расклады Русской ракеты
21 апреля, 15:56
 
