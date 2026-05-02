Теннис
 
20:48 02.05.2026
Скачков и Сидоренко завоевали золото в мужском парном разряде на ЧР

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владимир Сидоренко. Архивное фото
  • Скачков и Сидоренко завоевали золото в мужском парном разряде на чемпионате России по настольному теннису в Москве.
  • Воронина и Абраамян стали чемпионками России в женском парном разряде.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кирилл Скачков и Владимир Сидоренко завоевали золото в мужском парном разряде на чемпионате России по настольному теннису в Москве.
В финале Скачков и Сидоренко одержали победу над Львом Кацманом и Максимом Гребневым со счетом 3-1. Третье место разделили Денис Ивонин/Вильдан Гадиев и Владислав Макаров/Максим Боков.
У женщин в парном разряде чемпионками России стали Влада Воронина и Элизабет Абраамян, которые в финале нанесли поражение со счетом 3-2 дуэту Марии Тайлаковой и Екатерины Зироновой. Бронзовые медали получили Ульяна Тимашева/София Кудерская и Злата Терехова/Есения Широкова.
Чемпионат России завершится 3 мая.
