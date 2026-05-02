В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет.

СОЧИ, 2 мая - РИА Новости. Двенадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Росавиация в пятницу сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения длились около 11 часов и были сняты в 06.22 мск.
По данным табло, задержаны рейсы на 2 часа и более из Сочи в Москву, Уфу, Сыктывкар, Самару, Псков, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово и Стамбул.
Кроме того, по сведениям на табло, отменен один рейс из Москвы авиакомпании "Победа".