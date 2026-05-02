Сборная Швеции победила словаков в финале юниорского ЧМ по хоккею

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею (среди игроков не старше 18 лет), который проходит в Братиславе (Словакия).
Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу сборной Швеции. В составе победителей шайбы забросили Вигго Серенссон (6-я минута), Элтон Херманссон (38), Адам Андерссон (51) и Ола Пальме (55). У словаков отличились Иван Матта (56) и Максим Симко (57).
Сборная Швеции стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Команда Словакии ни разу не становилась победителем первенства, в 2003 году словаки завоевали серебряную медаль.