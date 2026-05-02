В Румынии футболистам пришлось выталкивать с поля машину скорой помощи

Машина скорой помощи выехала на поле, чтобы забрать травмированного игрока, и забуксовала в луже.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Во время матча второй футбольной лиги Румынии игрокам пришлось выталкивать с поля застрявшую машину скорой помощи, сообщает sport.ro.

Инцидент произошел во время проходившего под проливным дождем матча между клубами "Волунтари" и "Бихор" (2:1).