В Румынии футболистам пришлось выталкивать с поля машину скорой помощи - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
01:57 02.05.2026
В Румынии футболистам пришлось выталкивать с поля машину скорой помощи

Футболисты из второго дивизиона Румынии выталкивали с поля машину скорой помощи

  • Во время матча второй футбольной лиги Румынии игрокам пришлось выталкивать с поля застрявшую машину скорой помощи.
  • Машина скорой помощи выехала на поле, чтобы забрать травмированного игрока, и забуксовала в луже.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Во время матча второй футбольной лиги Румынии игрокам пришлось выталкивать с поля застрявшую машину скорой помощи, сообщает sport.ro.
Инцидент произошел во время проходившего под проливным дождем матча между клубами "Волунтари" и "Бихор" (2:1).
В добавленное ко второму тайму время машина скорой помощи выехала на поле, чтобы забрать травмированного игрока "Волунтари" Александру Гица, и забуксовала в луже. Игрокам обеих команд пришлось прийти ей на помощь.
