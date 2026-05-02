"Ростов" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты "Ростова" обыграли махачкалинское "Динамо" в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мяч забил Роналдо (77-я минута). В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамид Агаларов (60). Футболист "Динамо" Ян Джапо поразил свои ворота (29).
"Ростов", прервавший четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Махачкалинское "Динамо", которое не может победить на протяжении восьми встреч, с 24 баллами располагается на 14-й позиции.
В следующем туре "желто-синие" 11 мая в Самаре сыграют с тольяттинским "Акроном", а команда Вадима Евсеева днем ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
