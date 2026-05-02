"Ростов" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ
Футбол
15:59 02.05.2026 (обновлено: 17:27 02.05.2026)
"Ростов" на выезде обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ

"Ростов" обыграл махачкалинское "Динамо" в РПЛ и прервал серию без побед

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Футбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Рубин" (Казань)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Рубин (Казань) - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Ростова» обыграли махачкалинское «Динамо» в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова».
  • «Ростов» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты "Ростова" обыграли махачкалинское "Динамо" в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. У победителей мяч забил Роналдо (77-я минута). В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Гамид Агаларов (60). Футболист "Динамо" Ян Джапо поразил свои ворота (29).
"Ростов", прервавший четырехматчевую безвыигрышную серию, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Махачкалинское "Динамо", которое не может победить на протяжении восьми встреч, с 24 баллами располагается на 14-й позиции.
В следующем туре "желто-синие" 11 мая в Самаре сыграют с тольяттинским "Акроном", а команда Вадима Евсеева днем ранее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
Футбол, Гамид Агаларов, Вадим Евсеев, Динамо Москва, Ростов, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Спорт
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
