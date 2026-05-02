"Должна унижаться": в ЕС набросились на Каллас после слов о России - РИА Новости, 02.05.2026
06:54 02.05.2026
"Должна унижаться": в ЕС набросились на Каллас после слов о России

Христофору: Каллас не понимает, что это ЕС должен просить Москву о диалоге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что глава евродипломатии Кая Каллас не понимает, что ЕС должен просить Россию о диалоге, а не наоборот.
  • Ситуация с Каллас напоминает сюжет фильма "Шоу Трумана", где, как и главный герой, она сознательно не замечает очевидную нереальность происходящего.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не понимает, что это ЕС должен просить Россию о диалоге, а не наоборот, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле они проигрывают. И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой", — сказал он.
По словам эксперта, ситуация с Каллас напоминает сюжет фильма "Шоу Трумана", где, как и главный герой, глава евродипломатии сознательно не замечает очевидную нереальность происходящего.
"Все очень контролируется, и она живет в своем мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая", — сыронизировал журналист.
В четверг Каллас заявила, что ЕС "не должен унижаться", умоляя Москву о переговорах.
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.
В миреРоссияМоскваБрюссельКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенМарк РюттеЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
