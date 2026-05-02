"Должна унижаться": в ЕС набросились на Каллас после слов о России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не понимает, что это ЕС должен просить Россию о диалоге, а не наоборот, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, ситуация с Каллас напоминает сюжет фильма "Шоу Трумана", где, как и главный герой, глава евродипломатии сознательно не замечает очевидную нереальность происходящего.
"Все очень контролируется, и она живет в своем мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая", — сыронизировал журналист.
Захарова ответила Каллас цитатой из "Обыкновенного чуда"
30 апреля, 17:36
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.