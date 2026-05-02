Матвиенко заявила, что виновным в трагедии в Одессе вынесут приговор

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе, приговор будет вынесен рано или поздно, сообщила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
"Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!" - сказала Матвиенко.
"Убеждена, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно", - подчеркнула она.
По словам Матвиенко, в том, что настоящие правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков.
"Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас - наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников", - добавила председатель Совфеда.
Она назвала позором то, что за 12 лет единственной видимой реакцией бесчисленных международных псевдодемократических и псевдогуманистических институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека. По мнению Матвиенко, это является несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации.
"Конечно, виновные должны понести ответственность. Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам. И он рано или поздно будет вынесен. В этом у меня нет сомнений", - заключила она.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.