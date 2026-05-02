Матвиенко заявила, что виновным в трагедии в Одессе вынесут приговор

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе и что приговор виновным будет вынесен.

2 мая 2014 года в Одессе сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана», жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.

Матвиенко подчеркнула, что виновные в трагедии должны понести ответственность, и приговор будет вынесен как исполнителям, так и идейным вдохновителям, и организаторам.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия никогда не позволит забыть зверство в Доме профсоюзов в Одессе, приговор будет вынесен рано или поздно, сообщила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сторонники госпереворота и украинские националисты 2 мая 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе , в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

"Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!" - сказала Матвиенко

Председатель Совфеда отметила, что после неизбежной победы над нацизмом на Украине , после завершения СВО, Россия сделает все, чтобы это чудовищное злодеяние заняло особое место в большой череде обвинений на процессе против бандеровского режима.

"Убеждена, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно", - подчеркнула она.

По словам Матвиенко, в том, что настоящие правосудие не состоялось, огромная вина европейских покровителей киевского режима, сознательно содействовавших укрыванию палачей, нацистских выродков.

"Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас - наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников", - добавила председатель Совфеда.

Она назвала позором то, что за 12 лет единственной видимой реакцией бесчисленных международных псевдодемократических и псевдогуманистических институтов и судов стал расплывчатый вердикт Европейского суда по правам человека . По мнению Матвиенко, это является несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации.

"Конечно, виновные должны понести ответственность. Приговор должен быть и каждому конкретному исполнителю, и идейным вдохновителям, и организаторам. И он рано или поздно будет вынесен. В этом у меня нет сомнений", - заключила она.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.