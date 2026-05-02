Джабаров высказался об итогах расследования трагедии в Одессе
06:39 02.05.2026
Джабаров высказался об итогах расследования трагедии в Одессе

Джабаров:: нацизм стал нормой для властей в Киеве, покрывающих трагедию в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Джабаров заявил, что отсутствие результата расследования трагедии в Одессе подтверждает укоренение нацизма в украинской власти.
  • В Одессе 2 мая 2014 года сторонники «евромайдана» и националисты напали на противников новой власти, в результате чего погибли 48 человек, более 250 пострадали.
  • Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что отсутствие в течение многих лет результата расследования трагедии в Одессе подтверждает, что нацизм стал глубинной нормой для нынешней украинской власти.
"Киев сознательно укрыл преступников от правосудия. Более того, некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, были назначены на высшие должности во властных структурах Украины... То, что в течение многих лет не было никакого результата расследования, подтверждает, что нацизм стал глубинной нормой для нынешней украинской власти", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Косачев осудил Запад на нежелание признавать вину Киева в трагедии в Одессе
06:16
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
В марте 2025 года Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия на протестах в Одессе 2 мая 2014 года. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Экс-депутат назвал трагедию в Доме профсоюзов точкой невозврата для Украины
00:21
 
ОдессаУкраинаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
