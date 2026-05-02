Норрис выиграл спринтерскую гонку Гран-при Майами "Формулы-1"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.
Вторым финишировал партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри (отставание - 3,766 секунды). Третье место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (+6,251).
Финишировавший четвертым пилот "Мерседеса" итальянец Кими Антонелли получил пятисекундный штраф за нарушение границ трассы и опустился на шестое место. Полностью первая восьмерка выглядит следующим образом: 4. Джордж Расселл ("Мерседес", +12,951), 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +13,639), 6. Антонелли (+13,777), 7. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +21,665), 8. Пьер Гасли ("Альпин", +30,525).
Участие в гонке не принял пилот команды "Ауди" Нико Хюлькенберг. Болид немца воспламенился по пути на стартовую решетку. Хюлькенберг не пострадал.
Перед стартом гонки пилоты почтили минутой молчания память бывшего гонщика "Формулы-1" итальянца Алессандро Дзанарди, который скончался 1 мая в возрасте 59 лет.
Позднее в субботу на автодроме в Майами пройдет квалификация к воскресной гонке.