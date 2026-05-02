00:25 02.05.2026 (обновлено: 00:40 02.05.2026)
Норрис выиграл квалификацию к спринту Гран-при Майами "Формулы-1"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Действующий чемпион "Формулы-1" британец Ландо Норрис из "Макларена" выиграл квалификацию к спринтерской гонке Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США.
Норрис проехал лучший круг за 1 минуту 27,869 секунды. Второе время показал итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса" (отставание - 0,222 секунды), третьим стал партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри (+0,239).
Полностью первая десятка выглядит следующим образом: 4. Шарль Леклер ("Феррари", +0,370), 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", +0,592) , 6. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,624), 7. Льюис Хэмилтон ("Феррари", +0,749), 8. Франко Колапинто ("Альпин", +1,451), 9. Исак Хаджар ("Ред Булл", +1,553), 10. Пьер Гасли ( "Альпин", +1,605).
В субботу на автодроме в Майами пройдут спринт и квалификация к воскресной гонке.
