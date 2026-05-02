Краткий пересказ от РИА ИИ В Молдавии на кладбище комплекса "Шерпенский плацдарм" с почестями похоронили 16 героев-освободителей, останки которых нашли на местах сражений 1944 года.

Депутат парламента Караман заявила, что наследники Победы должны сохранять память о подвигах предков и не дать фашизму возродиться.

После прихода к власти партии "Действие и солидарность" в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории, включая запрет на использование георгиевской ленты и установку памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.

КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Наследники Великой Победы, которые хранят память о подвигах своих предков, не дают переписать историю и мешают фашизму вновь возродиться, считает депутат парламента от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.

На воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" в субботу в последний путь провели 16 героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки воинов были обнаружены в рамках деятельности поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года.

Белоруссии, В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны дипломаты посольств России Казахстана , представители Партии социалистов, Компартии, депутаты от парламентской оппозиции, общественные деятели и рядовые граждане.

"Нам нужно проводить такие мероприятия, чтобы сохранять память. Сегодня, когда в Молдавии находятся люди, которые, к сожалению, пытаются переписать историю, очень радует, что есть настоящие наследники Победы, люди, которые помнят подвиг своих отцов и прадедов, люди, которые не дадут фашизму поднять голову в Республике Молдова", - сказала Караман журналистам после церемонии.

По ее словам, нужно сделать все возможное, чтобы память была не только частью истории, но и влияла на политику и будущее Молдавии.

"Мы сделаем все, чтобы жертва 27 миллионов человек, которые отдали свою жизнь за нашу свободу, была не зря. Это одна из главных задач любого нормального, адекватного политика, который помнит свои корни и понимает цену человеческой жизни", - подчеркнула депутат.

После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду , в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии