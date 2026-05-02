В Якутии установили рекорд России по суточному бегу

УЛАН-УДЭ, 2 мая – РИА Новости. Спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России по суточному бегу и установил рекорд страны, пробежав 285,2 километра за 24 часа, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Якутянин Александр Моедо стал чемпионом России по суточному бегу. За 24 часа он преодолел невероятные 285,2 километра, установил новый рекорд России и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Это выдающееся достижение, которым по праву гордится вся Якутия", - написал Николаев в Telegram-канале.
По словам главы Якутии, суточный бег является одним из самых тяжелых видов легкой атлетики.
"(В этом виде спорта - ред.) решают не только сила и скорость, но и характер, воля, способность терпеть и идти вперёд, когда организм уже на пределе. Именно такие качества всегда отличали якутян", - подчеркнул Николаев.