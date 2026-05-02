В Якутии установили рекорд России по суточному бегу

УЛАН-УДЭ, 2 мая – РИА Новости. Спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России по суточному бегу и установил рекорд страны, пробежав 285,2 километра за 24 часа, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"(В этом виде спорта - ред.) решают не только сила и скорость, но и характер, воля, способность терпеть и идти вперёд, когда организм уже на пределе. Именно такие качества всегда отличали якутян", - подчеркнул Николаев.