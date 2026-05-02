Андреева не смогла сдержать слез после поражения в финале турнира в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла Марте Костюк из Украины в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
- Счет в матче составил 3:6, 5:7, и это второе поражение Андреевой от Костюк в личных встречах.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез после поражения от украинки Марты Костюк в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Madrid Open
02 мая 2026 • начало в 18:10
Завершен
Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Костюк. В январе Андреева уступила украинке на турнире в Брисбене также в двух сетах.
Костюк 23 года. Она выиграла второй титул WTA в сезоне и третий в карьере. Это ее первая победа на турнире категории WTA 1000. В активе 19-летней Андреевой пять трофеев на турнирах WTA.