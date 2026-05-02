В МИД выдвинули НАТО условия урегулирования конфликта на Украине

ООН, 2 мая — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы", - сказал Белоусов.
Дипломат назвал расширение НАТО к границе России ползучей геополитической агрессией и отметил укрепление в течение последних 20 лет силового потенциала альянса для оказания жесткого давления на неугодные страны.