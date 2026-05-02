В МИД выдвинули НАТО условия урегулирования конфликта на Украине

ООН, 2 мая — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.