В МИД выдвинули НАТО условия урегулирования конфликта на Украине
01:23 02.05.2026 (обновлено: 03:23 02.05.2026)
В МИД выдвинули НАТО условия урегулирования конфликта на Украине

МИД: урегулирование на Украине требует отказа НАТО от планов поражения РФ

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России.
  • Белоусов отметил, что для урегулирования конфликта необходимо прекращение посягательств на коренные интересы России.
ООН, 2 мая — РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы", - сказал Белоусов.
Дипломат назвал расширение НАТО к границе России ползучей геополитической агрессией и отметил укрепление в течение последних 20 лет силового потенциала альянса для оказания жесткого давления на неугодные страны.
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В МИД назвали расширение НАТО к границам России ползущей агрессией
