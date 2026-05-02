В Ленинградской области нашли пять пакетов с человеческими останками

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Пять пакетов с человеческими останками обнаружены в канаве в Ленобласти, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
"Первого мая 2026 года в канаве, наполненной водой, расположенной между поселком имени Свердлова и карьером Мяглово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружено пять полиэтиленовых пакетов для мусора черного цвета, в которых находились фрагменты тела неизвестного мужчины", - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей, следователей-криминалистов отдела криминалистики, сотрудников полиции и эксперта", - отметили в пресс-службе СУ СК по Ленобласти.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.
