Ограбил русского вундеркинда и побил рекорд! Василевский шокировал Америку

"Тампа" обыграла "Монреаль" в драматичном матче плей-офф НХЛ и перевела серию в седьмую игру. Героем "Лайтнинг" стал российский вратарь Андрей Василевский, который провел феноменальный матч и покорил историческое достижение.

Русский вратарь спасает "Тампу"

После завершения противостояния между "Питтсбург Пингвинз" и "Филадельфией Флайерз" в рамках дерби Пенсильвании, победителем в котором стали "летчики" (4-2), наибольшее внимание среди всех пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги перешло к битве "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс". Среди всех серий стартового этапа розыгрыша Кубка Стэнли-2026 дуэль "молний" и "Хабс" является, пожалуй, самой насыщенной и заслуживает того, чтобы быть сыгранной в куда более поздних раундах, нежели в первом.

Беспрерывная бескомпромиссная борьба на каждом участке площадки, самопожертвование ради результата, проверка прочность и отсутствие жалости к сопернику — всем этим наполнено противостояние "Лайтнинг" с "Канадиенс". О том, насколько равным оно является, сигнализирует хотя бы один тот факт, что четыре матча из шести сыгранных завершились за пределами основного времени, а оппоненты чередуют свои победы друг за другом. Очень справедливо и правильно, что сильнейший в этой паре будет выявлен по итогам седьмого матча. Которого, впрочем, могло и не случиться, если бы не Андрей Василевский.

Голкипер "Тампы" сыграл феноменально в монреальском матче, который сегодня мог стать последним в этом сезоне для "молний". Василевский показал лучшую версию самого себя — ту самую, благодаря которой "Лайтнинг" стали чемпионами в 2020 и 2021 годах. С самого начала матча Андрей демонстрировал максимальную сосредоточенность и концентрацию, не обращая никакого внимания на давление со стороны. А оно — давление — было огромным. Играть в Монреале на глазах у более чем 20 тысяч зрителей, которые создают уникальную атмосферу на знаменитой арене "Белл-центр", тяжело всем.

© Фото : x.com/nhl Андрей Василевский и Иван Демидов

Но Василевский проявил истинное мастерство. Вместе с повышенной концентрацией российский вратарь показал и свои технические качества. Одно из самых ярких случилось в концовке второго периода, когда "Тампа" играла в меньшинстве. Андрей отразил два подряд броска Ивана Демидова: российский вундеркинд из "Канадиенс" и все фанаты "Монреаля" уже видели шайбу в воротах, но Василевский лишил их этой радости.

Того же Демидова Василевский переиграл и в концовке третьего периода, когда Иван обыграл почти всю команду гостей, но буквально уткнулся во вратаря "Тампы", получив в этом моменте весьма спорное удаление. Оказался непробиваемым Василевский и в овертайме. Андрея даже не смутила игра "молний" в меньшинстве после необязательного фола от Никиты Кучерова — голкипер "Лайтнинг" отвел всю угрозу, которую "Монреаль" обрушил с огромным запасом.

"Канадиенс" наиграли на несколько голов, но Василевский отразил все 30 бросков и помог своей команде одержать сухую победу. Решающий гол в середине первого овертайма оформил Гейдж Гонсалвес, а Василевский оформил свой первый шатаут в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Он же — восьмой за всю карьеру в матчах плей-офф НХЛ. По числу "сухарей" в плей-офф лиги Василевский вышел в единоличные лидеры среди всех российских вратарей в истории. Андрей превзошел прославленного Евгения Набокова и установил новый российский рекорд.

« "Мне не пришлось переживать много эмоций. Для болельщиков это, наверное, были американские горки, но лично для меня все прошло довольно спокойно. Я весьма опытен в этом плане, я не желаю проявлять свои эмоции", — в фирменном стиле высказался Василевский после матча.

© REUTERS / David Kirouac Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский (слева) и хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов (по центру)

"Лучший в мире"

Если Андрей предпочел не делать акцента на своих спасениях и не выставлять себя героем матча, то общественность не осталась в стороне и признала достоинства российского вратаря. По итогам встречи Василевский был признан первой звездой матча. Даже в стане соперников "Тампы" отметили роль россиянина в том, как завершился столь захватывающий матч.

« "Нам надо просто оставаться в позитиве, ведь сегодня мы были лучшей командой на площадке на протяжении большей части матча. Просто нам не удалось забить. Андрей Василевский выиграл этот матч. Мы сыграли отлично, но не добились результата. Мы готовы к поездке в Тампу, чтобы выиграть седьмой матч", — заявил капитан "Монреаля" Ник Сузуки.

© REUTERS / Eric Bolte Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский

Примечательно, что у Василевского имеется опыт выгрызать победу в решающих матчах. Сегодня Андрей стал первым вратарем НХЛ среди всех действующих голкиперов лиги, кому удалось оформить победный шатаут как минимум в двух матчах за карьеру, которые могли стать последними для команды в розыгрыше плей-офф. В 2021 году Василевский также "засушил" седьмую игру (1:0) в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли и помог "Тампе" пройти "Нью-Йорк Айлендерс". В финале того розыгрыша плей-офф "Лайтнинг", к слову, одолели именно "Монреаль" (4-1).

« "Он не просто так является лучшим вратарем в мире", — без сомнений заявил звездный нападающий "Тампы" Джейк Гюнцель.

За всю свою богатую карьеру Василевский давно убедил всех в том, что именно его имя ассоциируется с успехом. Но в то же время в Северной Америке не перестают поражаться тому, насколько великолепным вратарем остается Андрей на протяжении многих лет.

« "Шестая игра серии "Тампы" и "Монреаля" превратилась в битву вратарей, и единственным вопросом было, кто первым дрогнет. Оба должны были стать ключевыми игроками для своих команд, и Андрей Василевский показал свою лучшую игру в серии, сделав несколько важных сейвов против самых опасных нападающих "Хабс". Будущий член Зала славы явно хотел искупить свою вину за нелепый решающий гол, который он пропустил в пятой игре от Александра Тексье. В начале сегодняшней игры он сделал несколько важных сейвов, в том числе отразил бросок Ивана Демидова правой ногой, который все еще не может забить свой первый гол в серии. По ходу игры Василевский становился только лучше, все больше напоминая вратаря, которого мы видели в регулярном сезоне", — отметил в своей колонке обозреватель TSN Митч Галло.

© REUTERS / Nathan Ray Seebeck Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский

За новым рекордом

По итогам регулярного чемпионата Василевский действительно стал одним из лучших вратарей лиги. Андрей оказался единоличным лидером среди всех голкиперов чемпионата по количеству добытых побед (39 в 58 матчах), занял второе место по коэффициенту надежности (2,31) и вошел в тройку лучших вратарей "регулярки" по проценту отраженных бросков (91,2%).

Справедливым и ожидаемым итогом этого чемпионата для Василевского стало включение его кандидатуры в тройку финалистов-претендентов на приз лучшему вратарю сезона — "Везина Трофи". Обладателя награды определяют генеральные менеджеры клубов НХЛ в ходе голосования, и у них будет действительно трудный выбор. Кроме Василевского на приз претендуют его соотечественник из "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин (29 побед в 55 матчах и 90,6% отраженных бросков) и американец Джереми Свэйман из "Бостон Брюинз" (31 победа в 55 матчах и 90,8% отраженных бросков) — тот самый Свэйман, с которым Василевский подрался во время февральского матча под открытым небом.

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Бостон Брюинз" Драка российского вратаря "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского с голкипером "Бостон Брюинз" Джереми Свэйманом

Василевский вошел в тройку финалистов-претендентов на "Везину" шестой раз в своей карьере в НХЛ. И до сих пор российскому вратарю "Тампы" лишь однажды удалось стать лауреатом этой награды — по итогам сезона-2018/19 Андрей не увидел конкурентов. В случае, если Василевский выиграет "Везину" в этом году, то он станет лишь вторым российским вратарем в истории, кому удалось забрать столь престижную награду более одного раза. На данный момент этот своеобразный рекорд принадлежит Сергею Бобровскому, который был признан лучшим голкипером сезона в 2013 и 2017 годах.

При этом до сих пор за всю историю среди российских вратарей в НХЛ "Везина Трофи" смогли завоевать лишь трое — кроме Бобровского и Василевского обладателем приза становился Игорь Шестеркин (сезон-2021/22). Этот список может пополнить Илья Сорокин в случае, если выбор генменеджеров клубов НХЛ будет сделан в его пользу. Сорокин вошел в тройку финалистов на приз второй раз в карьере: в 2023 году он уступил Линусу Улльмарку и Коннору Хеллебайку.