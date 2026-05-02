Василевский стал рекордсменом среди россиян по сухим матчам в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу сухих матчей за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Тампа" обыграла "Монреаль" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0 ОТ). Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой встречи.

Голкипер "Лайтнинг" оформил свой первый шатаут в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и провел восьмой сухой матч за карьеру в плей-офф НХЛ. Василевский установил новый рекорд среди российских вратарей по числу игр "на ноль" в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Евгения Набокова.