"Бостон" с Задоровым вылетел из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" проиграли "Баффало Сейбрз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Алекс Так (4-я минута), Маттиас Самуэльссон (13), Зак Бенсон (46) и Джош Норрис (57). У хозяев площадки автором гола стал Давид Пастрняк (22).

Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ ворот и применил пять силовых приемов. Защитник "Брюинз" Никита Задоров заблокировал один бросок, применил один силовой прием и завершил матч с показателем полезности "минус 1".