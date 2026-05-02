05:21 02.05.2026
"Бостон" с Задоровым вылетел из плей-офф НХЛ

© REUTERS / Bob DeChiara
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" проиграли "Баффало Сейбрз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Бостон
1 : 4
Баффало
21:54 • Давид Пастрняк
(Павел Заха, Хампус Линдхольм)
03:25 • Алекс Так
(Расмус Дэлин, Тейдж Томпсон)
12:26 • Матиас Самуэльссон
(Пейтон Кребс, Тейдж Томпсон)
45:58 • Закари Бенсон
(Джошуа Доан)
56:40 • Джош Норрис
(Расмус Дэлин, Закари Бенсон)
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе "Баффало" шайбы забросили Алекс Так (4-я минута), Маттиас Самуэльссон (13), Зак Бенсон (46) и Джош Норрис (57). У хозяев площадки автором гола стал Давид Пастрняк (22).
Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ ворот и применил пять силовых приемов. Защитник "Брюинз" Никита Задоров заблокировал один бросок, применил один силовой прием и завершил матч с показателем полезности "минус 1".
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Сейбрз", которые стали победителями противостояния и впервые с 2007 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ. "Бостон" завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
