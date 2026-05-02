Шатаут Василевского помог "Тампе" обыграть "Монреаль"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
05:19 02.05.2026
Шатаут Василевского помог "Тампе" обыграть "Монреаль"

Шатаут Василевского помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

© REUTERS / David KirouacГолкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский (слева) и хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов (по центру)
Голкипер Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский (слева) и хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов (по центру) - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© REUTERS / David Kirouac
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 мая 2026 • начало в 02:00
Закончен в OT
Монреаль
0 : 1
Тампа-Бэй
69:03 • Гаге Гонсалвеш
(Доминик Джеймс, Брэндон Хагель)
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором единственного и победного гола стал Гейдж Гонсалвес (70-я минута).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес шесть бросков в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Кучеров провел 158-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. По числу игр в Кубке Стэнли форвард "молний" вышел на чистое пятое место среди россиян, опередив Павла Дацюка. Выше Кучерова в данном рейтинге располагаются Евгений Малкин и Сергей Федоров (оба — по 183 матча в плей-офф НХЛ), а также Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Форвард "Монреаля" Иван Демидов пять раз бросил в створ, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3-3. Седьмой матч противостояния пройдет в Тампе.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль КанадиенсНикита КучеровАндрей ВасилевскийИван Демидов
 
