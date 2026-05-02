Шатаут Василевского помог "Тампе" обыграть "Монреаль"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Автором единственного и победного гола стал Гейдж Гонсалвес (70-я минута).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес шесть бросков в створ ворот, применил один силовой прием и очков не набрал. Кучеров провел 158-й матч в карьере в плей-офф НХЛ. По числу игр в Кубке Стэнли форвард "молний" вышел на чистое пятое место среди россиян, опередив Павла Дацюка. Выше Кучерова в данном рейтинге располагаются Евгений Малкин и Сергей Федоров (оба — по 183 матча в плей-офф НХЛ), а также Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 30 бросков и был признан первой звездой матча. Форвард "Монреаля" Иван Демидов пять раз бросил в створ, заблокировал один бросок и применил один силовой прием.