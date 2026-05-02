Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета - РИА Новости, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 02.05.2026
В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета

В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета в мае

© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Fotolia / denisismagilov
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье не вводились ограничения на работу проводного интернета в период майских праздников.
  • Сети проводного интернета в Московской области функционируют в штатном режиме.
  • Временные ограничения могут вводиться только для мобильного интернета, проводного интернета это не касается.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Ограничения на работу проводного интернета на территории Подмосковья в период майских праздников не вводились, сети функционируют в штатном режиме, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Подмосковья сообщают о работе домашнего интернета с доступом только к ресурсам из "белого списка".
"На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, в случае обнаружения технических неисправностей пользователям рекомендуется обращаться к своему интернет-провайдеру.
"Стоит при этом отметить, что временные ограничения могут вводиться только для мобильного интернета — это необходимо для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры. В такие периоды доступ к самым важным российским ресурсам должен сохраняться через "Белый список". Проводного (домашнего) интернета эти меры не касаются", - добавили в пресс-службе.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Орешкин не связывает снижение экономики с ограничениями в интернете
26 апреля, 14:49
 
Московская область (Подмосковье)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала