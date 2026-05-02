Наоя Иноуэ защитил титул чемпиона мира - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
16:54 02.05.2026 (обновлено: 17:00 02.05.2026)
Наоя Иноуэ защитил титул чемпиона мира

Боксер Наоя Иноуэ защитил титул чемпиона мира во втором легчайшем весе

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Японский боксер Наоя Иноуэ победил соотечественника Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).
Поединок прошел в субботу в Токио и завершился после 12 раундов единогласным решением судей. Японец отстоял титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).
В активе 33-летнего Иноуэ теперь 33 победы, 27 из которых - нокаутом. Японец обладает званием абсолютного чемпиона во второй легчайшей весовой категории с декабря 2023 года. Годом ранее он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. Иноуэ является одним из трех боксеров, которым удалось стать абсолютными чемпионами мира как минимум в двух разных весовых категориях в "эру четырех поясов". Также этого добивались украинец Александр Усик и американец Теренс Кроуфорд.
Накатани 28 лет, он потерпел первое поражение в карьере при 32 победах (24 - нокаутом). Накатани становился чемпионом мира по версиям WBO в наилегчайшем и втором наилегчайшем весе, а также чемпионом WBC и IBF в легчайшем весе. Он провел свой второй поединок во втором легчайшем весе.
