"Обожаю его": американец назвал Малкина одним из лучших в истории НХЛ

- Американский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Брайан Раст назвал российского одноклубника Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов за всю историю НХЛ.
- Сезон 2025/26 стал для 39-летнего Евгения Малкина двадцатым в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом", однако Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Брайан Раст считает российского одноклубника Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что не представляет чемпионат без него.
Сезон-2025/26 являлся для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Питтсбург Пингвинз" не предложит ему новый контракт.
"Я просто обожаю Малкина. Обожаю его как друга и партнера по команде. Я просто не представляю НХЛ без него. Хочется, чтобы он был рядом со мной столько, сколько и я буду здесь. Я не думаю, что он получил достаточное признание со стороны окружающих на протяжении всего времени, что он играет в этой лиге. Очевидно, что я считаю его одним из лучших игроков всех времен. Он выиграл множество индивидуальных наград, несмотря на травмы, Кубки Стэнли. Конечно, когда ты играешь в одной команде с Кросби, тебя могут не заметить", - приводит слова Раста YouTube-канал Pittsburgh's DSEN.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".