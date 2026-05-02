Рейтинг@Mail.ru
"Обожаю его": американец назвал Малкина одним из лучших в истории НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:55 02.05.2026 (обновлено: 10:11 02.05.2026)
"Обожаю его": американец назвал Малкина одним из лучших в истории НХЛ

© REUTERS / Mark AlbertiХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© REUTERS / Mark Alberti
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Брайан Раст назвал российского одноклубника Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов за всю историю НХЛ.
  • Сезон 2025/26 стал для 39-летнего Евгения Малкина двадцатым в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом", однако Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Американский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Брайан Раст считает российского одноклубника Евгения Малкина одним из лучших хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что не представляет чемпионат без него.
Сезон-2025/26 являлся для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Питтсбург Пингвинз" не предложит ему новый контракт.
«
"Я просто обожаю Малкина. Обожаю его как друга и партнера по команде. Я просто не представляю НХЛ без него. Хочется, чтобы он был рядом со мной столько, сколько и я буду здесь. Я не думаю, что он получил достаточное признание со стороны окружающих на протяжении всего времени, что он играет в этой лиге. Очевидно, что я считаю его одним из лучших игроков всех времен. Он выиграл множество индивидуальных наград, несмотря на травмы, Кубки Стэнли. Конечно, когда ты играешь в одной команде с Кросби, тебя могут не заметить", - приводит слова Раста YouTube-канал Pittsburgh's DSEN.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".
ХоккейРоссияЕвгений МалкинБрайан РастМеталлург (Магнитогорск)Питтсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.05 14:00
    Динамо Махачкала
    Ростов
  • Футбол
    02.05 16:30
    Балтика
    Рубин
  • Хоккей
    02.05 17:00
    Локомотив
    Авангард
  • Теннис
    02.05 18:00
    М. Андреева
    М. Костюк
  • Футбол
    02.05 16:30
    Бавария
    Хайденхайм
  • Футбол
    02.05 17:15
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
  • Футбол
    02.05 18:00
    ПСЖ
    Лорьян
  • Футбол
    02.05 19:00
    ЦСКА
    Зенит
  • Футбол
    02.05 19:30
    Арсенал
    Фулхэм
  • Футбол
    02.05 20:00
    Мец
    Монако
  • Футбол
    02.05 22:00
    Осасуна
    Барселона
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала