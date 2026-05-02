В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в ТЦ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области... В 02.21 пламя удалось локализовать, в 04.07 ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что специалисты МЧС России при помощи беспилотных авиационных систем помогали маневрировать пожарными и техникой на различных участках работ. Кроме того, для бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.
"В настоящее время продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения случаев повторного возгорания", - добавили в ГУМЧС по региону.
