01:02 02.05.2026 (обновлено: 09:16 02.05.2026)
В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в ТЦ, пострадавших нет

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар в торговом центре "Апельсин" в Искитиме. 1 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Искитим Новосибирской области произошло возгорание в торговом центре.
  • Открытое горение в торговом центре ликвидировано, пострадавших нет.
  • Специалисты МЧС России использовали беспилотные авиационные системы и пожарный поезд для тушения пожара.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области... В 02.21 пламя удалось локализовать, в 04.07 ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что специалисты МЧС России при помощи беспилотных авиационных систем помогали маневрировать пожарными и техникой на различных участках работ. Кроме того, для бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.
"В настоящее время продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения случаев повторного возгорания", - добавили в ГУМЧС по региону.
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияИскитимМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
