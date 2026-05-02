Пожар в торговом центре "Апельсин" в Искитиме. 1 мая 2026

В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Искитим Новосибирской области произошло возгорание в торговом центре.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области... В 02.21 пламя удалось локализовать, в 04.07 ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

Уточняется, что специалисты МЧС России при помощи беспилотных авиационных систем помогали маневрировать пожарными и техникой на различных участках работ. Кроме того, для бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.