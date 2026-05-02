Тороп рассказал об установке тренера на игру и решениях футболистов на поле

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп заявил журналистам, что тренерский штаб всегда дает установку на игру, но, если атакующее действие от команды соперников повторяется, футболисты принимают решение сами.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. Единственный мяч московской команды был забит с пенальти, который на 5-й минуте реализовал Иван Обляков.
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
05’ • Иван Обляков (П)
30’ • Игорь Дивеев
(Педро)
51’ • Александр Соболев
60’ • Луис Энрике
"Забили быстрый гол, хорошо начали и атаковали. Но "Зенит" включился, хорошие у них стандарты, забили три гола и продолжили на классе. Фабио и тренерский штаб дают установки, но, когда во время игры действие повторяется несколько раз, мы пытаемся поменять что-то сами. Пытались, но не все получалось. Фабио сказал, что были самые важные 15 минут второго тайма. Они всегда самые сложные. К сожалению, этот не исключение", - сказал Тороп.
"Когда Глушенков подавал, было видно, что это какая-то заготовка. Обсуждали потом с тренером этот момент, он сказал, что это сложный удар. У нас нет такого, что мы ставим только на Кубок России. Сегодня хотелось выиграть, и прошлые игры - тоже. Каждый матч важен. К сожалению, не все получается. Когда проигрываешь, это проверка на прочность. Нам остается только биться друг за друга", - добавил он.
В понедельник основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру не завершает и будет делать все, чтобы восстановиться и набрать форму к новому сезону.
"Чего-то неожиданного нет. Спокойно готовимся, дай бог, выиграть и хорошо себя показать. Дай бог Игорю здоровья, чтобы травма быстро закончилась. Игорь - большой лидер. У нас особые отношения, он мой наставник, всегда подсказывает, мы всегда общаемся, что лучше можно сделать. Вся наша вратарская бригада очень дружна", - заключил Тороп.
