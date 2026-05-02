"ПСЖ" без Сафонова сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
- Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:2.
- Сафонов пропустил игру по решению тренерского штаба.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Ибраим Мбайе (6-я минута) и Варрен Заир-Эмри (62). В составе гостей отличились Пабло Пажи (12) и Тосин Айегун (78).
02 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
06’ • Ibrahim Mbaye
62’ • Уоррен Заир-Эмери
(Дезире Дуэ)
12’ • Пабло Пажи
(Панос Кацерис)
78’ • Тосин Айегун
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов пропускал встречу по решению тренерского штаба, чтобы отдохнуть перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", который пройдет в Мюнхене 6 мая.
"ПСЖ" с 70 очками идет на первом месте в турнирной таблице, а "Лорьян" (42 очка) располагается на девятой позиции.
В другом матче "Нант" на своем поле разгромил "Марсель" со счетом 3:0.