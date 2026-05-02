"ПСЖ" без Сафонова сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
20:08 02.05.2026 (обновлено: 20:23 02.05.2026)
"ПСЖ" без Сафонова сыграл вничью с "Лорьяном" в матче чемпионата Франции

"ПСЖ" и "Лорьян" сыграли вничью в 32-м туре чемпионата Франции по футболу

  • "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
  • Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 2:2.
  • Сафонов пропустил игру по решению тренерского штаба.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 2:2. У хозяев голы забили Ибраим Мбайе (6-я минута) и Варрен Заир-Эмри (62). В составе гостей отличились Пабло Пажи (12) и Тосин Айегун (78).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
02 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
ПСЖ
2 : 2
Лорьян
06‎’‎ • Ibrahim Mbaye
62‎’‎ • Уоррен Заир-Эмери
(Дезире Дуэ)
12‎’‎ • Пабло Пажи
(Панос Кацерис)
78‎’‎ • Тосин Айегун
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов пропускал встречу по решению тренерского штаба, чтобы отдохнуть перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", который пройдет в Мюнхене 6 мая.
"ПСЖ" с 70 очками идет на первом месте в турнирной таблице, а "Лорьян" (42 очка) располагается на девятой позиции.
В другом матче "Нант" на своем поле разгромил "Марсель" со счетом 3:0.
Сафонов впервые в 2026 году не попал в заявку на матч "ПСЖ"
