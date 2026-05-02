ЦСКА и "Зенит" завершили вничью первый тайм матча РПЛ

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА и петербургского "Зенита" обменялись голами в первом тайме матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
05’ • Иван Обляков (П)
30’ • Игорь Дивеев
(Педро)
51’ • Александр Соболев
60’ • Луис Энрике
Встреча проходит в субботу в Москве. После первой половины матча счет равный - 1:1. Гол на 4-й минуте с пенальти забил капитан армейцев Иван Обляков. У "Зенита" отличился бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев (30), перешедший в петербургскую команду в январе.
За три тура до финиша чемпионата "Зенит" с 59 очками располагался на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. ЦСКА (45 очков) шел на шестой строчке.