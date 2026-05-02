Вулин: ЕС молчит об убитых в Одессе, как и о сербских жертвах усташей
16:54 02.05.2026 (обновлено: 16:57 02.05.2026)
Вулин: ЕС и Запад молчат об убитых в Одессе, как и о сербских жертвах усташей

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вулин раскритиковал Евросоюз за молчание о жертвах событий в Одессе 2 мая 2014 года.
  • Он сравнил это отношение с молчанием стран Запад о преступлениях усташей против сербов в 1995 году.
  • В Одессе в результате конфликта 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.
БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Евросоюз и страны Запада молчат об убитых националистами 2 мая 2014 года в Одессе как о сербских жертвах нападений хорватских усташей (нацистов) в 1995 году, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Так же, как молчат о преступлениях усташей над сербами в 1995 году в ходе операций "Молния" и "Буря", так же ЕС, страны Запада, Хельсинский комитет и все другие организации по защите прав человека молчат о сожжении 48 русских людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году... Если кому-то неясно, почему сербы не верят ЕС, пусть вспомнят "Молнию" и "Бурю", а если кому-то неясно почему идет СВО, пусть вспомнят сожженных русских в Одессе", - приводит слова Вулина его пресс-служба.
Он отметил, что оба тяжелейших преступления были задокументированы и сняты десятками СМИ, но никто не понес ответственности.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной РСК.
