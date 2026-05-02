Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Вулин: ЕС молчит об убитых в Одессе, как и о сербских жертвах усташей

Краткий пересказ от РИА ИИ Вулин раскритиковал Евросоюз за молчание о жертвах событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Он сравнил это отношение с молчанием стран Запад о преступлениях усташей против сербов в 1995 году.

В Одессе в результате конфликта 2 мая 2014 года погибли 48 человек, более 250 пострадали.

БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Евросоюз и страны Запада молчат об убитых националистами 2 мая 2014 года в Одессе как о сербских жертвах нападений хорватских усташей (нацистов) в 1995 году, заявил основатель партии "Движение социалистов", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

"Так же, как молчат о преступлениях усташей над сербами в 1995 году в ходе операций "Молния" и "Буря", так же ЕС , страны Запада, Хельсинский комитет и все другие организации по защите прав человека молчат о сожжении 48 русских людей в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году... Если кому-то неясно, почему сербы не верят ЕС, пусть вспомнят "Молнию" и "Бурю", а если кому-то неясно почему идет СВО, пусть вспомнят сожженных русских в Одессе", - приводит слова Вулина его пресс-служба.

Он отметил, что оба тяжелейших преступления были задокументированы и сняты десятками СМИ, но никто не понес ответственности.

В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили лагерь активистов. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.