Баранников и Пенюшкина стали призерами этапа КМ по фехтованию в Турции

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиянин Егор Баранников завоевал серебро в соревнованиях рапиристов на этапе Кубка мира по фехтованию в Стамбуле.
В финале Баранников уступил итальянцу Филиппо Макки со счетом 8:15. Бронзу взяли другие представители Италии Томмазо Марини и Джузеппе Францони.
В женском турнире рапиристок бронзу завоевала россиянка Владислава Пенюшкина. Победительницей стала итальянка Мартина Фаваретто, серебро у ее соотечественницы Арианны Эрриго. Еще одна бронза досталась француженке Полин Ранвье.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.