Рейтинг@Mail.ru
Умер серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 02.05.2026
Умер серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Серебряный призер ОИ по академической гребле Дулеев умер в возрасте 70 лет

© Fotolia / leonid_shtandelСвечи и гвоздики
Свечи и гвоздики - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
© Fotolia / leonid_shtandel
Свечи и гвоздики. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев.
  • Ему было 70 лет.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев скончался в возрасте 70 лет, сообщает Telegram-канал Федерации гребного спорта России.
«
"Евгений Васильевич внёс большой вклад в развитие отечественного гребного спорта. Федерация выражает искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Память о нем сохранится в истории российской гребли", - говорится в сообщении.
Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году в составе парной четвёрки без рулевого. На Олимпийских играх 1980 года в Москве он занял пятое место в парной двойке. Он также являлся двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
 
СпортРоссияМонреальМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Ростов
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Рубин
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Костюк
    35
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Хайденхайм
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Лорьян
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    Монако
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала