Умер серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев скончался в возрасте 70 лет, сообщает Telegram-канал Федерации гребного спорта России.
"Евгений Васильевич внёс большой вклад в развитие отечественного гребного спорта. Федерация выражает искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Память о нем сохранится в истории российской гребли", - говорится в сообщении.