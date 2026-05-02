В Дании не нашли виновных в вандализме на советских воинских захоронениях
08:17 02.05.2026
В Дании не нашли виновных в вандализме на советских воинских захоронениях

Российские дипломаты заявили о вандализме на советских захоронениях в Дании

© Фото : Посольство России в Дании
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На советских воинских захоронениях в Дании, в том числе на острове Борнхольм и в Копенгагене, неоднократно фиксировались случаи вандализма.
  • Виновные в вандализме не установлены и к ответственности не привлечены, несмотря на обращения посольства России в полицию.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Случаи вандализма неоднократно фиксировались на советских воинских захоронениях в Дании, власти не нашли виновных и не привлекли их к ответственности, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.
"К сожалению, неоднократно фиксировались случаи вандализма на советских воинских захоронениях, в том числе на острове Борнхольм и в Копенгагене", - сообщили в дипмиссии.
Дипломаты добавили, что обращения посольства в полицию не дают результатов.
"Виновные в этих преступлениях не установлены и к ответственности не привлечены", - сообщили в посольстве.
