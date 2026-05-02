В Дании не нашли виновных в вандализме на советских воинских захоронениях

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Случаи вандализма неоднократно фиксировались на советских воинских захоронениях в Дании, власти не нашли виновных и не привлекли их к ответственности, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.

"К сожалению, неоднократно фиксировались случаи вандализма на советских воинских захоронениях, в том числе на острове Борнхольм и в Копенгагене", - сообщили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что обращения посольства в полицию не дают результатов.