Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай), а их соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место.