Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Сиане (Китай), а их соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место.
Черезова и Герасимова получили за свое выступление 304,6439 балла. Завоевавшие серебро Чеханова и Сидорина набрали 285,8040 балла. Третье место занял японский дуэт Моэ Хига и Томока Сато (283,1905).
Этап в Сиане завершится 3 мая, российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах.