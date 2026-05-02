"Челябинск" уверенно обыграл "Нефтехимик" в Первой лиге

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Футболисты "Челябинска" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче 32-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Челябинске, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Тимофей Комиссаров (7-я минута) и Рамазан Гаджимурадов (56, с пенальти).
"Челябинск" прервал безвыигрышную серию из девяти матчей и с 43 очками вышел на девятое место в турнирной таблице, сместив на десятую строчку "Нефтехимик" (42 очка).