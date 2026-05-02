В Днепропетровской области боевики ВСУ похитили и избили мужчину

По версии полиции, инцидент произошел возле магазина в городе Шахтерском (до 2024 года — Першотравенск), где боевики силой посадили парня в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Боевики нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" похитили и избили 20-летнего парня в Синельниковском районе Днепропетровской области за то, что им было отказано в продаже алкоголя в закрытом магазине, сообщают очевидцы в соцсетях.

"Пострадал 20-летний парень, находившийся со своей девушкой. Его до полусмерти избивали, погрузили в пикап, пытали, а потом, как собаку, выбросили на окраину города. И это за то, что им сказали, что магазин закрыт, и не продали алкоголь. И это делают военные. Так называемый батальон "Волки Да Винчи", - говорится в сообщении, опубликованном очевидицей в социальной сети Instagram*.

По ее словам, это не первый раз, когда представители данного нацбатальона совершают преступления и остаются безнаказанными. Она сообщила, что в настоящее время злоумышленников якобы не могут найти: командиры говорят, что они или на фронте, или дезертировали. Украинские пользователи в соцсети просят представителя нацбатальона дать комментарий по данному происшествию и требуют огласки.

В свою очередь, национальная полиция Днепропетровской области сообщила в социальной сети Facebook *, что инцидент произошел в городе Шахтерское (Першотравенск до 2024 года) Синельниковского района.

По данным правоохранителей, 1 мая около 23.40 мск полиция получила сообщение о стрельбе возле магазина. По их версии, трое неизвестных мужчин ночью прибыли в торговое заведение на автомобиле и пытались попасть в помещение. В это время внутри находилась охранница и ее знакомый.

Как уточняет ведомство, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники силой посадили 20-летнего парня в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина. В результате обстрела был поврежден фасад здания, произошло возгорание. После этого нападавшие уехали с места происшествия.