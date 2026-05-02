17:14 02.05.2026 (обновлено: 17:23 02.05.2026)
В Днепропетровской области боевики ВСУ похитили и избили мужчину

Флаг Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Синельниковском районе Днепропетровской области боевики нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" похитили и избили 20-летнего парня.
  • По версии полиции, инцидент произошел возле магазина в городе Шахтерском (до 2024 года — Першотравенск), где боевики силой посадили парня в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия.
  • По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Боевики нацбатальона ВСУ "Волки да Винчи" похитили и избили 20-летнего парня в Синельниковском районе Днепропетровской области за то, что им было отказано в продаже алкоголя в закрытом магазине, сообщают очевидцы в соцсетях.
"Пострадал 20-летний парень, находившийся со своей девушкой. Его до полусмерти избивали, погрузили в пикап, пытали, а потом, как собаку, выбросили на окраину города. И это за то, что им сказали, что магазин закрыт, и не продали алкоголь. И это делают военные. Так называемый батальон "Волки Да Винчи", - говорится в сообщении, опубликованном очевидицей в социальной сети Instagram*.
По ее словам, это не первый раз, когда представители данного нацбатальона совершают преступления и остаются безнаказанными. Она сообщила, что в настоящее время злоумышленников якобы не могут найти: командиры говорят, что они или на фронте, или дезертировали. Украинские пользователи в соцсети просят представителя нацбатальона дать комментарий по данному происшествию и требуют огласки.
В свою очередь, национальная полиция Днепропетровской области сообщила в социальной сети Facebook*, что инцидент произошел в городе Шахтерское (Першотравенск до 2024 года) Синельниковского района.
По данным правоохранителей, 1 мая около 23.40 мск полиция получила сообщение о стрельбе возле магазина. По их версии, трое неизвестных мужчин ночью прибыли в торговое заведение на автомобиле и пытались попасть в помещение. В это время внутри находилась охранница и ее знакомый.
Как уточняет ведомство, между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники силой посадили 20-летнего парня в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина. В результате обстрела был поврежден фасад здания, произошло возгорание. После этого нападавшие уехали с места происшествия.
Как сообщает полиция, потерпевшего обнаружили в бессознательном состоянии, он был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы или похищении человека. Злоумышленники разыскиваются.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
