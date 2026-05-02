"Пиар – их главная ценность": сын Дэвида Бекхэма предал звездную семью
06:30 02.05.2026

"Пиар – их главная ценность": сын Дэвида Бекхэма предал звездную семью

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости, Андрей Васильчин. В субботу день рождения отмечает один из самых узнаваемых футболистов современности, икона стиля Дэвид Бекхэм. Англичанину 2 мая исполняется 51 год.
Имя именинника символизирует спортивную славу. Да, он ни разу побеждал на чемпионатах мира и Европы со сборной Англии, зато на клубном уровне поиграл за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан" и "Пари Сен-Жермен", становился героем финала Лиги чемпионов в 1999-м, чемпионом Испании и Франции, брал национальные Кубки и Суперкубки… Ну и как забыть про шесть золотых медалей Английской премьер-лиги (АПЛ) и тьме индивидуальных наград, среди которых – членство в Зале славы английского футбола и место в списке "ФИФА 100"?
А еще фамилия Дэвида — это бренд, характеризуют который популярность и повсеместный успех. Впрочем, в этом году настроение у прославленного именинника не очень... Все дело в старшем сыне Бруклине, который зимой выступил с открытой конфронтацией против родителей и теперь не хочет иметь с ними ничего общего. Может себе позволить не зависеть от денег отца: с футболом у парня не получилось (хоть и тренировался в академиях "Лос-Анджелес Гэлакси", "ПСЖ" и "Арсенала"), зато реализовался как модель.

Атака на Бэкхэма

Инфоповод громыхнул в начале года, когда Бруклин вынес сор из избы и рассказал в соцсетях во всех подробностях о конфликте с родителями Дэвидом и Викторией. Претензий у молодого человека накопилась уйма, но, похоже, главная заключалась в том, что семья не приняла его новоиспеченную жену Николу Пельтц-Бекхэм.
"В ночь перед нашей свадьбой члены семьи сказали мне, что Никола мне "не родня" и "не семья". С того момента как я начал отстаивать свои права в кругу семьи, я постоянно подвергался нападкам со стороны родителей как частным образом, так и публично — по их указанию все передавались в прессу. Даже моих братьев отправляли нападать на меня в соцсетях, прежде чем они внезапно заблокировали меня летом".

© Фотография из соцсетейБруклин Бекхэм с супругой
Бруклин Бекхэм с супругой - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Фотография из соцсетей
Бруклин Бекхэм с супругой
Но обо всем по порядку. Итак:
  • Бруклин утверждает, что его постоянная тревога прошла ровно в тот момент, когда он отдалился от семьи;
  • Родители вели тотальный контроль за его активностью в соцсетях;
  • Отношения в семье Бекхэмов Бруклин называет ненастоящими и пытается донести, что вся эта идеальная картинка не соответствует истине;
"Я хранил молчание в течение многих лет и прилагал все усилия, чтобы сохранить эти вещи в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне другого выбора, кроме как говорить от своего имени и рассказывать правду".

  • Его жена попросила Викторию Бекхэм поддержать ее в спасении бездомных собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, но мать ответила отказом;
  • Вообще, Бруклин постоянно обвиняет семью в попытке разрушить его отношения;
  • На прошлогодний день рождения Дэвида Бруклина и его жену вообще не позвали. А потом как будто позвали сына, но одного;
"Моя семья превыше всего ценит общественное признание. Бренд Бекхэмов и пиар стоят на первом месте. Семейная "любовь" определяется тем, как много вы публикуете в социальных сетях или как быстро бросаете все дела, чтобы появиться и попозировать для семейной фотосессии, даже если это идет в ущерб профессиональным обязательствам".

  • Мать сорвала пошив свадебного платья Николы;
  • Родители пытались подкупить Бруклина, чтобы тот отказался от прав на свое имя. Отказ повлиял на денежные выплаты, и с тех пор Дэвид и Виктория уже не относились к первенцу по-прежнему;
  • Мать Бруклина испортила ему первый танец с женой, когда перед более чем 500 гостями взяла инициативу и "неподобающим образом станцевала" с ним.
"Моя семья постоянно проявляла неуважение к моей жене, как бы мы ни старались быть единым целым. Моя мама неоднократно приглашала женщин из моего прошлого в нашу жизнь таким образом, чтобы мы оба чувствовали себя некомфортно".
© Соцсети англичанинаДети Дэвида Бекхэма
Дети Дэвида Бекхэма - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Соцсети англичанина
Дети Дэвида Бекхэма

Родители не в обиде

Вот как рассуждал Дэвид в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже после разразившегося скандала:
"Я всегда говорил о соцсетях и их влиянии, как положительном, так и отрицательном. Отрицательное – это то, к чему дети имеют доступ в наши дни. Это может быть опасно. Но я лично убедился на примере моих детей: использовать соцсети нужно в правильных целях. Я стараюсь воспитывать своих детей. Они совершают ошибки, им позволено ошибаться. Так они учатся. Поэтому я стараюсь воспитывать своих детей. Но, знаете, иногда нужно позволять им тоже совершать ошибки".
Старается не нагнетать и Виктория:
"Мы очень любим наших детей, всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть. Быть родителями подростков и уже взрослых детей – это, боже мой, совсем не то же самое, что воспитывать маленьких детей. Мы стараемся делать все, что в наших силах. Мы находимся в центре внимания более 30 лет. Все, что мы когда-либо пытались делать, – это защищать наших детей и любить их". (Wall Street Journal)

© Соцсети англичанинаДэвид Бекхэм с женой Викторией
Дэвид Бекхэм с женой Викторией - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Соцсети англичанина
Дэвид Бекхэм с женой Викторией
Кстати, в марте Бруклину исполнилось 27 лет, и отец с матерью поздравили первенца в соцсетях, выложив старое семейное фото с теплыми подписями к изображению.

Вот только Бруклин по-прежнему зол

И мириться старший сын Дэвида Бекхэма не намерен. Как сообщал The Sun, Бруклин потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов, не упоминать его в соцсетях и все вопросы решать приватно, без просачивания информации в СМИ. Такая выходка сына, разумеется, шокировала родителей… Зато с бабушками и дедушками сын контакт не теряет.
Также пресса обратила внимание, что Бруклин изменил посвященные известному отцу татуировки. Одни скрылись под новыми рисунками, другие стали едва заметными. Все это в очередной раз доказывает, что "богатые тоже плачут" и даже в идеальных на первый взгляд семьях возможны неразрешимые разлады. Пока ситуация в семье Бекхэмов видится именно такой.
