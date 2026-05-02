"Пиар – их главная ценность": сын Дэвида Бекхэма предал звездную семью

Атака на Бэкхэма
"В ночь перед нашей свадьбой члены семьи сказали мне, что Никола мне "не родня" и "не семья". С того момента как я начал отстаивать свои права в кругу семьи, я постоянно подвергался нападкам со стороны родителей как частным образом, так и публично — по их указанию все передавались в прессу. Даже моих братьев отправляли нападать на меня в соцсетях, прежде чем они внезапно заблокировали меня летом".
- Бруклин утверждает, что его постоянная тревога прошла ровно в тот момент, когда он отдалился от семьи;
- Родители вели тотальный контроль за его активностью в соцсетях;
- Отношения в семье Бекхэмов Бруклин называет ненастоящими и пытается донести, что вся эта идеальная картинка не соответствует истине;
"Я хранил молчание в течение многих лет и прилагал все усилия, чтобы сохранить эти вещи в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставляя мне другого выбора, кроме как говорить от своего имени и рассказывать правду".
- Его жена попросила Викторию Бекхэм поддержать ее в спасении бездомных собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, но мать ответила отказом;
- Вообще, Бруклин постоянно обвиняет семью в попытке разрушить его отношения;
- На прошлогодний день рождения Дэвида Бруклина и его жену вообще не позвали. А потом как будто позвали сына, но одного;
"Моя семья превыше всего ценит общественное признание. Бренд Бекхэмов и пиар стоят на первом месте. Семейная "любовь" определяется тем, как много вы публикуете в социальных сетях или как быстро бросаете все дела, чтобы появиться и попозировать для семейной фотосессии, даже если это идет в ущерб профессиональным обязательствам".
- Мать сорвала пошив свадебного платья Николы;
- Родители пытались подкупить Бруклина, чтобы тот отказался от прав на свое имя. Отказ повлиял на денежные выплаты, и с тех пор Дэвид и Виктория уже не относились к первенцу по-прежнему;
- Мать Бруклина испортила ему первый танец с женой, когда перед более чем 500 гостями взяла инициативу и "неподобающим образом станцевала" с ним.
Родители не в обиде
"Мы очень любим наших детей, всегда старались быть лучшими родителями, какими только можем быть. Быть родителями подростков и уже взрослых детей – это, боже мой, совсем не то же самое, что воспитывать маленьких детей. Мы стараемся делать все, что в наших силах. Мы находимся в центре внимания более 30 лет. Все, что мы когда-либо пытались делать, – это защищать наших детей и любить их". (Wall Street Journal)