"Зенит" повел в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с "Уралмашем"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 65:82 (15:28, 29:24, 12:7, 9:23). Самым результативным игроком матча стал Андре Роберсон из "Зенита", набравший 18 очков. В уральской команде 15 очков на счету Октавиуса Эллиса.
Благодаря этой победе "Зенит" вышел вперед в серии до трех побед - 2–1. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли третье место в таблице, тогда как "Уралмаш" расположился на шестой позиции.
