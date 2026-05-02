"Зенит" повел в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с "Уралмашем" - РИА Новости Спорт, 02.05.2026
19:08 02.05.2026
"Зенит" повел в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с "Уралмашем"

Баскетболисты "Зенита" повели в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ с "Уралмашем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2–1.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в третьем матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 65:82 (15:28, 29:24, 12:7, 9:23). Самым результативным игроком матча стал Андре Роберсон из "Зенита", набравший 18 очков. В уральской команде 15 очков на счету Октавиуса Эллиса.
Благодаря этой победе "Зенит" вышел вперед в серии до трех побед - 2–1. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли третье место в таблице, тогда как "Уралмаш" расположился на шестой позиции.
БаскетболУралмашАндре РоберсонОктавиус ЭллисЕдиная лига ВТБЗенит (Санкт-Петербург)
 
