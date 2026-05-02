Еще один болид "Ауди" загорелся на трассе на Гран-при Майами "Формулы-1"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Болид бразильского пилота "Ауди" Габриэля Бортолето загорелся во время квалификации к основной гонке Гран-при Майами "Формулы-1", который проходит на международном автодроме в США.
© Фото : Соцсети "Формулы-1"Болид бразильского пилота "Ауди" Габриэля Бортолето
Болид Бортолето воспламенился в конце первого сегмента квалификации. Ранее в субботу перед спринтерской гонкой загорелась машина его партнера по команде - немца Нико Хюлькенберга.
Основная гонка Гран-при Майами пройдет в воскресенье.