16:01 02.05.2026 (обновлено: 19:13 02.05.2026)
В Амстердаме прошло шествие "Бессмертного полка"

  • В Амстердаме прошло шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы.
  • Памятная акция началась на площади Дам с исполнения музыкальных песен военного времени.
  • Участники мероприятия также провели акцию памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, прошло в субботу в центре Амстердама, сообщил РИА Новости один из участников акции, представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.
Памятная акция началась в субботу на площади Дам в Амстердаме с исполнения музыкальных песен военного времени, в том числе "Катюши".
В ходе мероприятия также прошла акция памяти и солидарности с жертвами трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Затем участники памятных мероприятий прошлись шествием по центральным улицам Амстердама с флагами, цветами и фотографиями дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
По словам представителя "Волонтеров победы", в мероприятии приняли участие не менее 50 человек.
Шествие прошло под охраной сотрудников правоохранительных органов Амстердама.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 пострадали.
В миреАмстердамОдессаНидерландыВолонтеры ПобедыДень Победы — 2026Бессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
