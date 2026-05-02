В Амстердаме прошло шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, прошло в субботу в центре Амстердама, сообщил РИА Новости один из участников акции, представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.

Затем участники памятных мероприятий прошлись шествием по центральным улицам Амстердама с флагами, цветами и фотографиями дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.