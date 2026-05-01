Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 01.05.2026
Роскачество: белые и розовые вина впервые обогнали красные по объемам продаж

© Fotolia / peterzaydaБар алкогольных напитков
© Fotolia / peterzayda
Бар алкогольных напитков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белые и розовые вина по итогам 2025 года впервые в современной истории России обогнали красные по объемам продаж: 367 миллионов единиц против 366 миллионов.
  • Доля белых вин в общем объеме реализации достигла 45%, еще 5% пришлось на розовые, в то время как доля красных вин сократилась на 6% по сравнению с предыдущим годом.
  • Наиболее ярко смена предпочтений проявляется в отечественном сегменте: продажи российских розовых вин за прошлый год выросли на 14%, белых — на 7%, в то время как рост красных практически остановился.
МОСКВА, 1 мая- РИА Новости. Белые и розовые вина по итогам 2025 года впервые в современной истории России обогнали красные по объемам продаж: 367 миллионов единиц против 366 миллионов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Продажи белых и розовых вин в штуках по итогам 2025 года впервые в современной истории России превысили продажи красных вин, следует из анализа "Винного гида России". За 12 месяцев 2025 года в России было продано 367 миллионов единиц белых и розовых тихих вин против 366 миллионов единиц красных", - говорится в сообщении.
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Итальянца впечатлило качество российского вина
Вчера, 02:54
Доля белых вин в общем объеме реализации достигла 45%, еще 5% пришлось на розовые. Красные вина пока удерживают ровно половину рынка, но их объем в штуках сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что уже в 2026 году доля красных вин может опуститься ниже 50%.
Как объясняет руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, причины таких перемен в структуре потребления. Россияне все меньше воспринимают вино, как сопровождение к "плотному ужину за белой скатертью, к которому подают сложное мясное блюдо".
"Современное потребление вина - это винный бар, непринужденный разговор и небольшая закуска - оливки или сыр. Те же паттерны переносятся на домашнее потребление", - пояснила она.
"Для молодого поколения потребителей все еще проще - вино в целом отрывается от застольных сценариев потребления и для таких ситуаций - пикник на природе, домашняя вечеринка и так далее - лучше подходит легкое белое, не требующее сложной гастрономии", - рассказала Латышева.
Винотека - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
4 марта, 06:04
В Роскачестве добавили, что наиболее ярко смена предпочтений проявляется именно в отечественном сегменте. Продажи российских розовых вин за прошлый год выросли на 14%, белых - на 7%, в то время как рост красных практически остановился.
Сегодня российские виноделы занимают 55% рынка белого вина в стране и 60% рынка розового. Эксперты связывают успех не только с трендом, но и со структурой виноградников - более половины технических сортов в России исторически являются белыми.
Еще одна важная тенденция, отмеченная Роскачеством, - уход от сезонного потребления. Если раньше пик продаж белого вина приходился строго на летние месяцы, то сейчас Рислинг или Совиньон Блан на праздничном столе 8 Марта стали такой же обыденностью, как и в отпускной сезон.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года
1 февраля, 07:56
 
РоссияРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаВино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала