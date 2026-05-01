Белые и розовые вина впервые обогнали красные по объемам продаж

МОСКВА, 1 мая- РИА Новости. Белые и розовые вина по итогам 2025 года впервые в современной истории России обогнали красные по объемам продаж: 367 миллионов единиц против 366 миллионов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Продажи белых и розовых вин в штуках по итогам 2025 года впервые в современной истории России превысили продажи красных вин, следует из анализа "Винного гида России". За 12 месяцев 2025 года в России было продано 367 миллионов единиц белых и розовых тихих вин против 366 миллионов единиц красных", - говорится в сообщении.

Доля белых вин в общем объеме реализации достигла 45%, еще 5% пришлось на розовые. Красные вина пока удерживают ровно половину рынка, но их объем в штуках сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что уже в 2026 году доля красных вин может опуститься ниже 50%.

Как объясняет руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, причины таких перемен в структуре потребления. Россияне все меньше воспринимают вино, как сопровождение к "плотному ужину за белой скатертью, к которому подают сложное мясное блюдо".

"Современное потребление вина - это винный бар, непринужденный разговор и небольшая закуска - оливки или сыр. Те же паттерны переносятся на домашнее потребление", - пояснила она.

"Для молодого поколения потребителей все еще проще - вино в целом отрывается от застольных сценариев потребления и для таких ситуаций - пикник на природе, домашняя вечеринка и так далее - лучше подходит легкое белое, не требующее сложной гастрономии", - рассказала Латышева.

Роскачестве добавили, что наиболее ярко смена предпочтений проявляется именно в отечественном сегменте. Продажи российских розовых вин за прошлый год выросли на 14%, белых - на 7%, в то время как рост красных практически остановился.

Сегодня российские виноделы занимают 55% рынка белого вина в стране и 60% рынка розового. Эксперты связывают успех не только с трендом, но и со структурой виноградников - более половины технических сортов в России исторически являются белыми.

Еще одна важная тенденция, отмеченная Роскачеством, - уход от сезонного потребления. Если раньше пик продаж белого вина приходился строго на летние месяцы, то сейчас Рислинг или Совиньон Блан на праздничном столе 8 Марта стали такой же обыденностью, как и в отпускной сезон.