Кожевников признал, что Василевский и Сорокин могут не получить "Везину"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что россияне Андрей Василевский и Илья Сорокин своей отличной игрой заслужили право получить награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи".

"Шансы наших вратарей выиграть трофей "Везина Трофи", конечно, высоки. Василевский хорошо играет уже не один сезон, а Сорокин в этом году после травмы действует замечательно. Они достойные люди, а как специалисты при голосовании сделают выбор в варианте "свой" – "чужой", это уже другая история", - сказал Кожевников

"Мы более лояльны ко всему, и у нас сильнейший и есть сильнейший. А там при равных условиях к своему, наверное, отношение лучше", - добавил собеседник агентства.

Василевскому 31 год, он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Сорокину 30 лет, голкипер второй раз вошел в тройку финалистов. В "регулярке" он сыграл 55 встреч, на его счету 29 побед, семь раз вратарь отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.