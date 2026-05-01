Рейтинг@Mail.ru
Кожевников признал, что Василевский и Сорокин могут не получить "Везину" - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:06 01.05.2026 (обновлено: 11:43 01.05.2026)
Кожевников признал, что Василевский и Сорокин могут не получить "Везину"

Кожевников: Василевский и Сорокин заслужили «Везина Трофи»

© Фото : nhl.com/lightning
Голкипер Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
© Фото : nhl.com/lightning
Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников заявил, что россияне Андрей Василевский и Илья Сорокин заслужили право получить награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи».
  • В тройку претендентов на награду вошли Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и американец Джереми Свэйман («Бостон Брюинз»).
  • Кожевников отметил, что шансы российских вратарей на победу высоки, учитывая их отличную игру.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что россияне Андрей Василевский и Илья Сорокин своей отличной игрой заслужили право получить награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи".
В тройку претендентов на награду вошли Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и американец Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз"). В предыдущие два сезона обладателем приза становился американец Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс").
"Шансы наших вратарей выиграть трофей "Везина Трофи", конечно, высоки. Василевский хорошо играет уже не один сезон, а Сорокин в этом году после травмы действует замечательно. Они достойные люди, а как специалисты при голосовании сделают выбор в варианте "свой" – "чужой", это уже другая история", - сказал Кожевников.
"Мы более лояльны ко всему, и у нас сильнейший и есть сильнейший. А там при равных условиях к своему, наверное, отношение лучше", - добавил собеседник агентства.
Василевскому 31 год, он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Сорокину 30 лет, голкипер второй раз вошел в тройку финалистов. В "регулярке" он сыграл 55 встреч, на его счету 29 побед, семь раз вратарь отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.
27-летний Свэйман впервые вошел в тройку финалистов, в 55 матчах регулярного чемпионата вратарь одержал 31 победу при двух шатаутах и 90,8% отраженных бросков.
ХоккейСпортАндрей ВасилевскийИлья СорокинТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала