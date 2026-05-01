18:43 01.05.2026 (обновлено: 18:50 01.05.2026)
"Венеция" вернулась в Серию А после годичного перерыва

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Венеция" упустила победу над "Специей", сыграв вничью в матче предпоследнего тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу, но обеспечила себе возвращение в Серию А.
Встреча прошла в Специи и завершилась со счетом 2:2. "Венеция" вела в два мяча после голов Джона Йебоа (7-я минута) и Ричи Саградо (70). Также Йебоа на 32-й минуте не реализовал пенальти. "Специю" от поражения спасли Маттиа Валоти (73) и Габриэле Артистико (90). "Специя" играла в меньшинстве после того, как на второй добавленной к первому тайму минуте прямую красную карточку получил Филиппо Бандинелли.
"Венеция" набрала 79 очков и обеспечила себе минимум второе место в турнирной таблице и возвращение в высший дивизион чемпионата страны.
"Оранжево-черно-зеленые" вышли в Серию А в третий раз с 2021 года и в четвертый - в XXI веке. В трех предыдущих случаях венецианцам не удавалось закрепиться в элите итальянского футбола дольше чем на один сезон.
ФутболСпортДжон ЙебоаМаттиа ВалотиГабриэле АртистикоВенецияСпецияСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
