"Венеция" вернулась в Серию А

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Венеция» сыграла вничью с «Специей» в матче предпоследнего тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу, встреча завершилась со счетом 2:2.
- «Венеция» обеспечила себе минимум второе место в турнирной таблице и возвращение в Серию А.
- «Венеция» выйдет в Серию А в третий раз с 2021 года и в четвертый раз в XXI веке.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. "Венеция" упустила победу над "Специей", сыграв вничью в матче предпоследнего тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу, но обеспечила себе возвращение в Серию А.
Встреча прошла в Специи и завершилась со счетом 2:2. "Венеция" вела в два мяча после голов Джона Йебоа (7-я минута) и Ричи Саградо (70). Также Йебоа на 32-й минуте не реализовал пенальти. "Специю" от поражения спасли Маттиа Валоти (73) и Габриэле Артистико (90). "Специя" играла в меньшинстве после того, как на второй добавленной к первому тайму минуте прямую красную карточку получил Филиппо Бандинелли.
"Венеция" набрала 79 очков и обеспечила себе минимум второе место в турнирной таблице и возвращение в высший дивизион чемпионата страны.
"Оранжево-черно-зеленые" вышли в Серию А в третий раз с 2021 года и в четвертый - в XXI веке. В трех предыдущих случаях венецианцам не удавалось закрепиться в элите итальянского футбола дольше чем на один сезон.