Трамп не исключил, что поедет на саммит G7 во Франции

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он, вероятно, будет присутствовать на саммите стран "Большой семерки" во Франции.
«
"Вероятно, да", - сказал Трамп журналистам у Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.
Саммит "Большой семерки" под председательством Франции пройдет во французском городе-курорте Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Помимо членов объединения, в нем также примут участие лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
Агентство Рейтер ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома, что американский лидер получил приглашение, однако до сих пор не принял решение относительно своего участия в саммите G7.
