Дети Трампа оказались совладельцами стратегического проекта в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сыновья президента США Дональда Трампа стали участниками казахстанского проекта по добыче вольфрама.
- Компания Skyline Builders, в которой сыновья Трампа приобрели долю, затем получила 20 процентов в Kaz Resources.
- Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сыновья президента США Дональда Трампа оказались участниками казахстанского проекта по добыче вольфрама, который, как предполагается, поможет США снизить зависимость от Китая в поставках металлов для оборонной промышленности, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, Дональд-младший и Эрик Трампы купили долю в компании Skyline Builders в августе 2025 года.
В октябре компания Skyline приобрела долю в 20 процентов в Kaz Resources (дочерняя структура нью-йоркской горнодобывающей группы Cove Capital).
Спустя неделю Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке крупнейшего в мире месторождения вольфрама. В публикации говорится, что Cove Capital, которая конкурировала с российскими и китайскими компаниями, пользовалась поддержкой администрации США.
В четверг Skyline и структуры Cove Capital объявили о слиянии. Объединенная компания выйдет на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources. Несмотря на участие Skyline в сделке, имена братьев Трамп в официальном пресс-релизе не фигурируют.
Представитель братьев заявил, что они являются пассивными инвесторами и не имеют оперативного влияния на компанию.
