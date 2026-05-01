На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
02:45 01.05.2026 (обновлено: 02:53 01.05.2026)
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным

Spectator: после разговора с Путиным Трамп занял более жесткую позицию к Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После разговора с Путиным Трамп занял более жесткую позицию по отношению к европейским политикам, пишет британский журнал Spectator.
  • Параллельно с этим, по словам издания, лидерам России и США удалось найти общие подходы в вопросе конфликта на Украине.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп занял более жесткую позицию к европейским политикам, пишет британский журнал Spectator.
"После 90-минутной беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп отбросил доброжелательность (к европейским политикам. — Прим. ред.). Он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением. <…> Трамп демонстрирует явную склонность к резким колебаниям, когда речь заходит о связях Америки с давними союзниками в Европе", — отмечается в тексте.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Нечто особенное": в США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
Вчера, 02:33
Если позиции Вашингтона и Брюсселя отдаляются, то по словам автора статьи, лидерам России и США удалось найти общие подходы в вопросе конфликта на Украине.
"Трамп, по-видимому, согласился с Путиным в том, что настоящим препятствием на пути к миру является отказ Зеленского принять требования Кремля", — резюмирует он.
В среду инициативе Москвы состоялась беседа российского лидера с Трампом, которая продлилась более полутора часов.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что главы государств согласились, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.
Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Разговор Путина с Трампом вызвал истерику в Киеве
Вчера, 07:15
 
