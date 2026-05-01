СМИ: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены иранскими ударами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство американских баз на Ближнем Востоке повреждены иранскими ударами и теперь непригодны для использования, сообщил CNN.
- Иран использовал продвинутые технологии для нанесения точных и быстрых ударов по американским военным объектам.
- Целями атак были самолеты Boeing E-3 Sentry и пункты радиолокационного обнаружения.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американских баз на Ближнем Востоке в ходе конфликта США и Израиля с Ираном были повреждены до такой степени, что использовать их не представляется возможным, утверждает CNN со ссылкой на собственное расследование.
При этом один неназванный американский источник заявил телеканалу, что Иран использовал для ударов по базам продвинутые технологии.
"Я никогда не видел ничего подобного... Это были точные, быстрые удары, в которых использовались (продвинутые - ред.) технологии", - отметил источник.
Телеканал добавил, что целями атак иранских военных становились, преимущественно, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, которые были основным инструментом Вашингтона по наблюдению за регионом, а также пункты радиолокационного обнаружения.
На минувшей неделе телеканал NBC сообщал, что масштаб ущерба, нанесённого американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, а их восстановление обойдётся "в миллиарды долларов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.