СМИ: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены иранскими ударами

19:19 01.05.2026
CNN: большинство баз США на Ближнем Востоке разрушены иранскими ударами

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство американских баз на Ближнем Востоке повреждены иранскими ударами и теперь непригодны для использования, сообщил CNN.
  • Иран использовал продвинутые технологии для нанесения точных и быстрых ударов по американским военным объектам.
  • Целями атак были самолеты Boeing E-3 Sentry и пункты радиолокационного обнаружения.
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Большинство американских баз на Ближнем Востоке в ходе конфликта США и Израиля с Ираном были повреждены до такой степени, что использовать их не представляется возможным, утверждает CNN со ссылкой на собственное расследование.
"Мы можем сообщить, что удары (Ирана - ред.) нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах... Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования", - сообщил телеканал.
При этом один неназванный американский источник заявил телеканалу, что Иран использовал для ударов по базам продвинутые технологии.
"Я никогда не видел ничего подобного... Это были точные, быстрые удары, в которых использовались (продвинутые - ред.) технологии", - отметил источник.
Телеканал добавил, что целями атак иранских военных становились, преимущественно, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, которые были основным инструментом Вашингтона по наблюдению за регионом, а также пункты радиолокационного обнаружения.
На минувшей неделе телеканал NBC сообщал, что масштаб ущерба, нанесённого американским военным базам в регионе Персидского залива в результате ударов Ирана, является более серьезным, чем это признается публично, а их восстановление обойдётся "в миллиарды долларов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
