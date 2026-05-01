Семин поучаствовал в открытии звезды на аллее славы "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин принял участие в открытии звезды на аллее славы футбольного клуба.

Звезда посвящена скончавшемуся администратору команды Анатолию Машкову, который работал в команде с 1977 года и умер в возрасте 86 лет.

В открытии звезды также приняли участие председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, генеральный директор команды Борис Ротенберг и рекордсмен «Локомотива» по числу матчей и голов Дмитрий Лоськов.

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин принял участие в открытии звезды на аллее славы футбольного клуба, посвященной скончавшемуся администратору команды Анатолию Машкову, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Машков работал в команде с 1977 года. 9 апреля стало известно о его смерти в возрасте 86 лет.

В открытии звезды, посвященной Машкову, также приняли участие председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных, генеральный директор команды Борис Ротенберг и рекордсмен "Локомотива" по числу матчей и голов Дмитрий Лоськов.