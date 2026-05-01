В США сделали мрачное предупреждение странам Балтии о России

- Американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что если страны Балтии позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией, то это приведет к их полному краху и началу войны.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия не будет просто терпеть в случае открытия странами Балтии неба для украинских дронов, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"В конечном итоге, это, по всем международным меркам, приведет к полному краху (стран Балтии — Прим. ред.). Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией <…>, из-за этого начнется война", — высказался он.
По словам эксперта, Россия "не будет просто терпеть это нарушение "красных линий", бездействовать, бездумно повторять одно и то же или реагировать способами, несоразмерными уровню нанесенного ей ущерба".
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение Москвы может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.