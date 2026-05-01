Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 01.05.2026
В США сделали мрачное предупреждение странам Балтии о России

Доктороу: Россия не проигнорирует нарушение своих "красных линий"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что если страны Балтии позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией, то это приведет к их полному краху и началу войны.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россия не будет просто терпеть в случае открытия странами Балтии неба для украинских дронов, заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"В конечном итоге, это, по всем международным меркам, приведет к полному краху (стран Балтии — Прим. ред.). Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией <…>, из-за этого начнется война", — высказался он.
По словам эксперта, Россия "не будет просто терпеть это нарушение "красных линий", бездействовать, бездумно повторять одно и то же или реагировать способами, несоразмерными уровню нанесенного ей ущерба".
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение Москвы может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.
В миреРоссияБалтияФинляндияСергей ШойгуНиколай ПатрушевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала