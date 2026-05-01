"Визг биатлона, свист футбола": Разин наехал на журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер магнитогорского клуба КХЛ "Металлург" Андрей Разин на пресс-конференции назвал критику со стороны Федерации спортивных журналистов России "визгом биатлона, свистом футбола и топотом шахмат".
- Разин позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился, так как журналист не обратил внимания на то, что слова Разина были шуточными.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин на пресс-конференции назвал критику со стороны Федерации спортивных журналистов России "визгом биатлона, свистом футбола и топотом шахмат".
В понедельник Разин после второй игры серии против казанского "Ак Барса" (4:2) на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот. По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию. В четверг Федерация спортивных журналистов России призвала Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать оценку его словам Разина.
"Федерация спортивных журналистов - кто в нее входит? Виктор Гусев? Я просто хочу знать. Они же предложили оштрафовать меня, лишить аккредитации, выгнать из партии, что-то еще. Кто эти люди вообще? У меня такое ощущение, что это визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют, да?" - заявил Разин.