Рейтинг@Mail.ru
"Визг биатлона, свист футбола": Разин наехал на журналистов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17.03.2022
18:39 01.05.2026 (обновлено: 18:57 01.05.2026)
"Визг биатлона, свист футбола": Разин наехал на журналистов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Разин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер магнитогорского клуба КХЛ "Металлург" Андрей Разин на пресс-конференции назвал критику со стороны Федерации спортивных журналистов России "визгом биатлона, свистом футбола и топотом шахмат".
  • Разин позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился, так как журналист не обратил внимания на то, что слова Разина были шуточными.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин на пресс-конференции назвал критику со стороны Федерации спортивных журналистов России "визгом биатлона, свистом футбола и топотом шахмат".
В понедельник Разин после второй игры серии против казанского "Ак Барса" (4:2) на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот. По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию. В четверг Федерация спортивных журналистов России призвала Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать оценку его словам Разина.
"Федерация спортивных журналистов - кто в нее входит? Виктор Гусев? Я просто хочу знать. Они же предложили оштрафовать меня, лишить аккредитации, выгнать из партии, что-то еще. Кто эти люди вообще? У меня такое ощущение, что это визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют, да?" - заявил Разин.
ХоккейСпортВиктор ГусевКубок ГагаринаАндрей РазинАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала