"Визг биатлона, свист футбола": Разин наехал на журналистов

В понедельник Разин после второй игры серии против казанского "Ак Барса" (4:2) на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот. По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию. В четверг Федерация спортивных журналистов России призвала Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать оценку его словам Разина.