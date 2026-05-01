Купер, Мьюз и Рафф стали финалистами приза Джека Адамса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Купер, Дэн Мьюз и Линди Рафф стали финалистами приза Джека Адамса.
- Купер помог «Тампа-Бэй Лайтнинг» занять второе место в Атлантическом дивизионе и обеспечить место в плей-офф.
- Мьюз вывел «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф впервые за четыре сезона, а Рафф привел «Баффало Сэйбрз» к победе в Атлантическом дивизионе.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Джон Купер, Дэн Мьюз и Линди Рафф составили финальную тройку претендентов на приз Джека Адамса, ежегодно вручаемый лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Купер помог "Тампа-Бэй Лайтнинг" занять второе место в Атлантическом дивизионе и в девятый раз подряд обеспечить место в плей-офф. 58-летний специалист в третий раз стал финалистом этой премии.
Мьюз в свой первый сезон в качестве главного тренера вывел "Питтсбург Пингвинз" в плей-офф впервые за четыре сезона. Команда 43-летнего специалиста заняла второе место в Столичном дивизионе.
Во втором сезоне во время своего второго пребывания в "Баффало Сэйбрз" Рафф привел команду к победе в Атлантическом дивизионе. 66-летний тренер в пятый раз стал финалистом приза Джека Адамса. Ранее он уже получал эту награду в составе "Сэйбрз" в сезоне-2005/06.
В прошлом сезоне приз Джека Адамса получил Спенсер Карбери из "Вашингтон Кэпиталз".
13 апреля, 19:08