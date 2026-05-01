09:23 01.05.2026
Археолог Бутягин рассказал, что скучал по центру Петербурга

Освобожденный из тюрьмы археолог Бутягин заявил, что скучал по центру Петербурга

© РИА Новости / ФСБ РФ | Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археолог Александр Бутягин был освобожден из польской тюрьмы и вернулся в Санкт-Петербург.
  • Бутягин сообщил, что в заточении скучал по историческому центру Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, сообщил РИА Новости, что в заточении он очень скучал по историческому центру города и представлял, будто находится там.
"Больше всего мне не хватало самого центра Петербурга, потому что я очень много (во многих местах - ред.) там жил, и бабушка моя жила в пяти минутах ходьбы от Заячьего острова. И, знаете, я представлял, что я иду и вижу Эрмитаж, колонны (Ростральные колонны - ред.). Это банально, но это правда", - признался ученый.
Он отметил, что с вокзала направляется к себе домой, а не к родителям.
"Откуда уехал - туда и надо вернуться", - пояснил Бутягин.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
